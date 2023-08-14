Министр обороны Китая посетит Россию и Белоруссию в середине августа

Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию и Белоруссию с 14 по 19 августа. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства обороны КНР 14 августа.

Визит организован по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу и его белорусского коллеги Виктора Хренина.

В сообщении уточняется, что в России глава минобороны КНР выступит с докладом на XI Московской конференции по безопасности и встретится с руководством РФ и оборонных ведомств. В ходе визита в Белоруссию Ли Шанфу проведет встречи и переговоры с белорусскими государственными и военными руководителями, а также посетит воинские части, уточнили в военном ведомстве Китая.

Накануне газета South China Morning Post сообщила, что Россия провела с Китаем наибольшее число военных учений среди других стран в течение последних 10 лет. За это время прошло 45 военных учений, на которых присутствовали Вооруженные силы (ВС) РФ и Народно-освободительная армия Китая (НОАК).

Ранее, 18 апреля, Сергей Шойгу в ходе беседы с Ли Шанфу подчеркнул, что российско-китайское партнерство и содействие находятся на самом высоком уровне. В свою очередь, глава оборонного ведомства КНР отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина помогает снимать напряженность и делает стабильнее обстановку в мире.