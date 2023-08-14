Эксперт рассказал о новом способе мошенничества с помощью опросов

Для кражи денег россиян мошенники все чаще начинают использовать фишинговые опросы, участникам которых обещают финансовое вознаграждение, сообщил старший вице-президент — директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо.

Он рассказал, что по фишинговой схеме в начале идут вопросы, на которые нужно дать простой ответ либо выбрать один из пунктов, поэтому у пользователей не возникает сомнений в происходящем. Однако, при ответе на последние вопросы фишинговый ресурс просит указать ФИО, номер телефона и номер платежной карты, на которую якобы будет направлено вознаграждение. После указания личных данных, которые мошенники используют для входа в личный кабинет, денежные средства списываются со счета пользователя.

Чтобы не стать жертвой мошенников, Миклухо посоветовал внимательно относиться к электронным письмам от неизвестных адресатов, поскольку через такие письма злоумышленники пытаются получить личную информацию. Стоит обращать внимание на адрес электронной почты или домен сайта: они могут быть очень похожи на настоящие — различие может быть только в одном знаке.

Также эксперт рекомендовал скачивать приложения только из доверенных источников и установить антивирусное программное обеспечение на свой компьютер и телефон и регулярно обновлять его. Кроме того, следует использовать более сложные комбинации паролей для доступа к мобильному банку, включить двухфакторную аутентификацию, например, настроив оповещения по электронной почте. Миклухо добавил, что необходимо быть крайне осторожным при размещении личной информации в социальных сетях.