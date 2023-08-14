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Скончался актер Владимир Ширапов

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Фото: t.me/damdintsurunov
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Российский актер и режиссер Владимир Ширапов умер на 54-м году жизни. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщил депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов в своем Telegram-канале.

«От нас ушел талантливый человек, режиссер, оператор, сценарист, актер, создатель студии широкого формата и возможностей «Yндэр» Владимир Ширапов. <…> Владимира Цырендондоковича любили и знали в каждом районе Бурятии», — приводит его слова телеканал «360».

Парламентарий добавил, что Ширапов делал свою работу качественно и с душой, был отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь в любое время.

Причины смерти артиста не называются.

Владимир Ширапов родился в Улан-Удэ 1 апреля 1970 года. Известность ему принесла роль Виктора в социальной драме «Булаг». Кроме того, Ширапов снимался в комедии «Маньячелло». В качестве режиссера он выступил в работе над документальным фильмом «Дыхание Земли», пишет сайт kp.ru.

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