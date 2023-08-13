Шведская оперная певица Берит Линдхольм скончалась в возрасте 88 лет

Шведская актриса и оперная певица Берит Линдхольм скончалась в возрасте 88 лет, сообщило 13 августа на странице в соцсети X (бывшая Twitter) издание Opera Magazine.

«Поступили печальные новости о смерти шведского драматического сопрано Берит Линдхольм, она умерла утром в возрасте 88 лет», — отмечается в сообщении.

Линдхольм наиболее известна по роли Брунгильды в опере немецкого композитора Рихарда Вагнера «Валькирия».

Будущая звезда оперной сцены родилась в 1934 году в Стокгольме. В возрасте 29 лет она окончила Шведскую королевскую академию музыки и дебютировала на сцене.

Помимо Брунгильды Линдхольм исполняла партии Аиды, Тоски, Электры, Саломеи и Леоноры.