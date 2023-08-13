В рамках Московского урбанистического форума пройдет 12 тыс. мастер-классов

Более 12 тыс. мастер-классов пройдет за время Московского урбанистического форума (МУФ) на площадках городской программы «Мой район». Об этом рассказали в столичной мэрии.



Там отметили, что для детей подготовили специальную творческую программу. Например, в «Лужниках» под руководством настоящих скульпторов участники мастер-класса могут научиться делать фигурки животных. Также ребят в игровой форме познакомят с профессией реставратора: они освоят приемы бережного восстановления антикварной мебели, хрупкой керамики, реплик живописных полотен и старинных книг.

Кроме того, в «Лужниках» в эти дни проходят мастер-классы по лепке из скульптурного пластилина: можно сделать, например, миниатюрную арку ВДНХ или советскую высотку. Еще проводятся занятия по мозаике, по созданию мультипликационных фильмов и по ораторскому искусству.

Для тех, кто увлекается автомобилестроением, на площадке ко Дню города снова откроются опытные мастерские, где ребят научат проводить диагностику, расскажут о деталях отечественных автомобилей и мотоциклов, а затем помогут расписать их методом аэрографии.

Московский урбанистический форум проходит на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином Дворе. Здесь можно узнать о главных достижениях города в различных сферах. Также для посетителей организованы локальные маркеты и модные пространства, подготовлена концертная программа, установлены интерактивные инсталляции и арт-объекты. МУФ продлится по 10 сентября.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.