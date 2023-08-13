Межгосударственное объединение БРИКС может стать аналогом G7 и изменить мировой порядок. Журналист Энтони Роули в своей авторской статье объяснил растущее влияние союза на экономику мира. На данный момент более 40 стран заявило о желании сотрудничать с объединением. Новый банк развития БРИКС уже профинансировал 98 проектов общей стоимостью $33 млрд, передает телеканал «Известия». Цель банка — предоставить 30% финансирования в национальных валютах странам-участницам. Банк объединения отражает идею Китая и Индии по снижению зависимости от доллара. Следующий саммит БРИКС состоится 22–24 августа в Йоханнесбурге.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.