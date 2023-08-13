Реклама
Прямой эфир
Общество
Власти сообщили о завершении поисковых работ на месте взрыва в Сергиевом Посаде
Мир
В Китае указали на провал плана США по истощению России
Армия
«Известия» показали работу артиллеристов ВС РФ по позициям ВСУ под Угледаром
Мир
Стало известно об отправке в Харьков военкомов с Западной Украины
Общество
Актриса Лидия Остринская скончалась на 57-м году жизни
Общество
Из детского лагеря под Уссурийском из-за паводка эвакуировали 150 детей
Мир
В США восхитились возможностями обновленных систем российского Су-57
Армия
Российские штурмовики захватили два опорпункта ВСУ на купянском направлении
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дожди и до +24 градусов 13 августа
Общество
В Волгограде прошло байк-шоу «Ночных волков»
Общество
Третий подозреваемый в нападении на участника СВО сдался полиции в Забайкалье
Происшествия
В Оренбуржье двое детей погибли в результате ДТП с электросамокатом
Экономика
Путин назвал строительную отрасль в РФ локомотивом национальной экономики

БРИКС может стать аналогом G7

0
Выделить главное
вкл
выкл

Межгосударственное объединение БРИКС может стать аналогом G7 и изменить мировой порядок. Журналист Энтони Роули в своей авторской статье объяснил растущее влияние союза на экономику мира. На данный момент более 40 стран заявило о желании сотрудничать с объединением. Новый банк развития БРИКС уже профинансировал 98 проектов общей стоимостью $33 млрд, передает телеканал «Известия». Цель банка — предоставить 30% финансирования в национальных валютах странам-участницам. Банк объединения отражает идею Китая и Индии по снижению зависимости от доллара. Следующий саммит БРИКС состоится 22–24 августа в Йоханнесбурге.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023