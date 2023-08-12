Народную артистку СССР Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище

Народную артистку СССР, актрису театра и кино Веру Васильеву в субботу, 12 августа, похоронили на Новодевичьем кладбище.

На траурной церемонии присутствовали не только близкие Васильевой, но и ее поклонники. Несмотря на дождь, проститься с ней пришли сотни людей.

Актриса похоронена рядом с могилами народных артистов СССР Миры Кольцовой и диктора Игоря Кириллова.

С актрисой простились в субботу в московском Театре сатиры, на церемонию пришли многочисленные поклонники ее творчества. Отпевание артистки прошло в храме Христа Спасителя.

Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни 8 августа.



За свою карьеру она снялась более чем в 40 картинах и сыграла свыше 60 ролей. За роль Насти Гусенковой в фильме «Сказание о земле Сибирской» И. Пырьева (1947) артистку наградили Сталинской премией, именно по этой роли она запомнилась зрителям. В театре одной из лучших сыгранных ею ролей была графиня Альмавива в спектакле В. Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше (1968).