С 1 октября двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» станет обязательной для всех пользователей, сообщили в Минцифры. Дополнительную защиту уже подключило более 22 млн пользователей сервиса, передает телеканал «Известия». В Минцифры напомнили, что в рамках двухфакторной аутентификации, помимо пароля, запрашивается еще одно подтверждение. Для подключения дополнительной защиты нужно зайти в «Профиль» в личном кабинете. Пользователю необходимо нажать на раздел «Безопасность» и «Вход в систему». Нужно включить «Вход с подтверждением» и ввести номер телефона, который будет использоваться для входа.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.