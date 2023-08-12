В 14 регионах России в ближайшие дни ожидаются сильные дожди

До +20 градусов прогреется воздух в ряде российских регионов в ближайшие дни. Дождливая погода ожидает Ленинградскую, Омскую, Томскую, Новгородскую области, а также Краснодарский край и ряд других регионов, сообщает телеканал «Известия». По информации Гидрометцентра, непогода также затронет и южные регионы России. В Краснодарском крае ожидается дождь, ветер до 25 м/с, град.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.