В NASA отметили вклад РФ в исследования Луны после запуска станции «Луна-25»

В NASA отметили вклад России в глобальные исследования Луны. Американское космическое агентство подтвердило успешный запуск станции «Луна-25», передает телеканал «Известия». Российский аппарат первым совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Одна из задач миссии — исследование лунного грунта на наличие льда.

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