Расследование дела Хантера Байдена повысили до специального прокурора

Расследование дела Хантера Байдена выведено на уровень спецпрокурора, заявил министр юстиции США. Сына президента обвиняют в неуплате налогов, незаконном владении оружием и употреблении запрещенных веществ, передает телеканал «Известия». Для рассмотрения дела гособвинителя в штате Делавэр Дэвида Уайсса повысили до специального прокурора. В пресс-службе Трампа заявили, что новый гособвинитель привлечет Хантера Байдена к ответственности. В 2017 и 2018 годах сын президента не заплатил более $100 тыс. налогов, за что совокупно ему грозит срок до 24 месяцев тюрьмы.

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