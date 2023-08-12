Видео. В Нигере устроили акцию протеста рядом с военной базой Франции

Видео. В Нигере устроили акцию протеста рядом с военной базой Франции

2023-08-12 09:38:58

2023-08-12 09:38:58

2023-08-12 09:38:58

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