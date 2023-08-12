Конькобежец Буянов скончался после продолжительной болезни

Ушел из жизни бывший российский конькобежец Сергей Буянов. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на президента Союза конькобежцев России Николая Гуляева.

«К сожалению, это так», — сказал Гуляев.

Сергей Буянов родился в 1956 году. Он был мужем заслуженного тренера России по фигурному катанию Елены Водорезовой. Их брак продлился почти 40 лет.

Последние годы бывший спортсмен провел в борьбе с тяжелым онкологическим заболеванием.