Пыль, песок и музыка

У культбригады Москонцерта — юбилей. Во время только что завершившейся поездки в новые регионы мы дали свой 350-й концерт. Позади выступления в госпиталях, воинских частях, школах, библиотеках, на импровизированных сценах. Тысячи километров пути, проделанных по дорогам Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Тысячи благодарностей и добрых пожеланий от наших самых разных зрителей — от школьников до воинов. И четкое осознание того, что искусство им необходимо.

Юбилейное выступление культбригады состоялось в расположении части ВДВ на открытой, невероятно красивой площадке полевого лагеря. Провести концерт в таком пространстве в разы сложнее, чем в концертном зале на 1 тыс. мест.

Звук разносит ветром во все стороны, и, хотя колонки и усилители были выкручены на максимум, артистам приходилось голосом пробиваться к отдаленным концам площадки. Команда справилась, а праздничный обед в блиндаже — суп, каша и чай — оказался нам лучшим подарком. Каждый из нас стал немного десантником, их девиз «Никто, кроме нас» чувствуем и разделяем всем сердцем.

А первым в этой поездке был концерт в госпитале, где проходят реабилитацию раненые бойцы. Каждый раз, выступая в госпиталях, артисты буквально прорываются через физическую боль, которую испытывают люди, сидящие в зале, и здесь необходимо учитывать состояние наших зрителей. Например, людям после контузий тяжело воспринимать музыку, и мы делаем звук потише.

Не успели мы выставить оборудование, как зал заполнился публикой, поэтому концерт начали даже раньше, чем планировали, а закончили намного позже. Один из бойцов вызвался спеть вместе с артистами, предложив им после окончания СВО приехать с концертом в Тулу, на его родину. Приглашение приняли, пообещали выступить там вместе с ним после СВО. В свою очередь мы пригласили наших зрителей на все свои концерты, тем более что первые гости из ДНР и Запорожской области уже побывали в начале лета на нескольких программах Москонцерта в Москве.

В Донбассе невозможно работать с залом, просто стоя на сцене. Нужен контакт, и каждый раз мы его налаживаем. Сначала это тонкие ниточки от сердца к сердцу, но уже к концу выступления — прочный интерес и доверие. Так было и на концерте, который мы дали на позициях, расположенных в бескрайнем, живописном сосновом лесу.

Нашими зрителями стали воины самых разных специальностей: артиллеристы, водители тяжелой техники, разведчики, штурмовики и те, кто занимается хозяйственной частью. Поначалу бойцы сидели с напряженными лицами, но через несколько песен уже аплодировали и пританцовывали. И так повторяется на каждом концерте, как бы банально это ни звучало.

После выступления по традиции — общение: как выяснилось здесь, к бойцам как-то обратились школьники из соседнего поселка с просьбой принять участие в конкурсе песни, и с тех пор такие мероприятия для детишек с участием суровых десантников стали традицией.

Каждый выезд в Донбасс мы видим сотни шахт, рядом с которыми расположены великаны-терриконы. Главные башни шахт увенчаны красной звездой — это по-прежнему актуальная символика для Луганской и Донецкой народных республик. В этот раз нам впервые посчастливилось выступать на одной из шахт, где мы неожиданно для себя обнаружили огромный заброшенный зал, вполне подходящий для концертов.

Единственный недостаток — сцена, стулья были покрыты тяжелым слоем пыли почти в сантиметр. Расчистив площадку и выставив аппаратуру, мы поняли, что звук в помещении невероятно красивый: эффект объема, так называемый холл, создавал чудесную акустику.

С эмоциональной стороны этот концерт был тяжелее других. Многие бойцы прибыли в эту часть недавно, у них еще не было такой сплоченности, крепкого воинского духа, как в частях, воюющих не первый месяц. Но в итоге зал мы раскачали и сделали фантастически крутой концерт — и по звучанию, и по картинке, и по настроению. Командиры, которые подходили после концерта, говорили, что именно такое выступление сегодня было максимально полезным для ребят, помогло собраться, подняло настроение. А для нас именно это и есть главный результат работы.

В другой раз нашей культбригаде пришлось проделать путь по песчаной дороге, непроходимой для легкового транспорта. Стоило только поехать чуть-чуть медленнее и автобус проваливался в песок по самое дно, достать его можно было только танком. Несколько раз нас так доставали те самые бойцы, которые впоследствии пришли на наше выступление. Открытые, светлые, яркие люди. Вся наша культбригада под огромным впечатлением от их мощной позитивной харизмы, простой человеческой доброты. И их счастливые лица во время концерта, и чай с печеньем, и небольшие подарки, которые отправятся в музей Москонцерта, — всё это невероятно ценно для нас.

После этого выступления успели посмотреть тренировочный полигон, где ребята совершенствуют взаимодействие и штурмовые навыки, и двинулись в обратный путь через барханы. На этот раз песчаная дорога была форсирована нами на высокой скорости, без остановок, но с минимальными потерями пластиковых деталей кузова нашего боевого автобуса.

Дальше были выступления в Донецке, где старожилы культбригады уже не удивляются постоянному грохоту и дребезгу стекол во время выступлений — звуки канонады давно стали саундтреком города. Артистам в этом городе всегда рады. Программу каждый раз меняем, бойцам скучно не бывает. Во многие части приезжаем уже как к друзьям — с подарками и угощением.

Донецк обороняют в основном добровольцы, которые держат позиции с 2014 года, есть тут и недавно мобилизованные. Один из наших зрителей объяснил, почему в свои 67 лет уже в третий раз пошел воевать: «Мои сыновья воюют, и я не буду им объяснять, почему дома штаны просиживаю».

В городском музее города Стаханова, куда культбригада заглядывает регулярно, дали концерт для руководителей организаций культуры ЛНР. Перед выступлением был обстоятельный разговор с министром культуры ЛНР Дмитрием Сидоровым, директорами домов культуры, музеев, театров, библиотек.

Говорили в том числе о партнерской и профессиональной поддержке, которую ГБУК «Москонцерт», крупнейшее и старейшее в России концертное агентство, может оказать в подготовке педагогического состава кружков, формировании репертуара ДК, проведении больших мероприятий, работе на удаленных сельских площадках. В итоге наметили для дальнейших выступлений сразу несколько дат и площадок. Сейчас готовимся. Знаем, что нас ждут.

Автор — генеральный директор Москонцерта, продюсер