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В Москве анонсировали «Ночь кино»

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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В Москве 26 августа пройдет общегородская акция «Ночь кино», заявила заммэра Наталья Сергунина.

«В этом году программа «Ночи кино» приурочена к 90-летию со дня рождения режиссера, сценариста и педагога Марка Анатольевича Захарова. Так, на одной из площадок можно будет послушать концерт по мотивам его фильмов и спектаклей. Добрая традиция акции — показы картин, снятых на уникальную пленку формата 35 миллиметров. Их готовят парк «Зарядье», киностудия «Союзмультфильм» и Музей Москвы», — рассказала Сергунина.

По ее словам, кинопоказы, концерты и лекции пройдут более чем на 120 площадках — в кинотеатрах, культурных центрах, парках, музеях и детских школах искусств.

Акция начнется с программы «Ночь кино детям». Днем в кинотеатре «Космос» стартует праздник с играми, конкурсами и викторинами. В кинотеатрах «Факел» и «Тула» покажут мультсериал «Дети Арктики», а в «Березке» пройдет сеанс короткометражных анимационных фильмов.

В кинозалах сети «Москино» и Новой Третьяковки на Крымском Валу представят программу «Открытые границы». Зрителей познакомят с образцами современного кинематографа Перу, Мексики, Аргентины, Венесуэлы. Их покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Также в кинотеатрах можно будет посмотреть ленты «Великая Отечественная в хронике ТАСС», «Мозг: Вторая Вселенная» и «Люди, которые рядом» об уникальных профессиях.

В рамках «Марафона короткого метра» будут представлены лучшие короткометражные фильмы из шорт-листов российских кинофестивалей. Среди них сборник первых работ студентов московских киношкол.

Кроме того, для участников акции «Ночь кино» запланированы экскурсии. В общественном городском пространстве «Хлебозавод» откроется выставка, приуроченная к 20-летию одного из популярных анимационных проектов. Посетителям кинотеатра «Художественный» расскажут об архитектуре здания, а на киностудии «Союзмультфильм» покажут, как создаются анимационные картины.

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