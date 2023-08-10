В Болгарии прошли протесты против НАТО

Акция против размещения новых подразделений НАТО прошла в Болгарии. Одновременно с митингом протестующие собирали подписи жителей, которые против альянса, передает телеканал «Известия». Военный проект предусматривает строительство баз в районе Ямбола, а также сел Безмер и Кабиле. Кроме дополнительной инфраструктуры предусмотрено расположение 8 тыс. солдат. Сбор подписей под петицией против размещения штаба НАТО продолжат в течение двух месяцев.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.