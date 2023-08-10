Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос. Специалисты провели за бортом МКС 6 часов 35 минут, сообщает телеканал «Известия». Космонавты установили на модуле «Наука» переносное рабочее место. Операцию выполнили при помощи европейского манипулятора И-Ар-Эй. Управлял устройством с борта МКС космонавт Андрей Федяев. На модуле «Рассвет» установили микрометеороидную защиту.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.