Более 10 млн пользователей отписались от трансляций Disney+

В Disney+ сообщили о самой большой потере подписчиков за всю историю. От телевизионного сервиса отписалось более 10 млн пользователей за три месяца, передает телеканал «Известия». Ранее Disney+ потерял права на трансляцию индийских матчей по крикету. Ежегодно за крикетным турнирами следят около 2,5 млрд зрителей по всему миру. В Индии крикет является самым популярным видом спорта.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.