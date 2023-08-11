Трудный поход

В Россию 10 августа прибыла первая с начала пандемии безвизовая группа из 23 китайских туристов. Торжественная встреча путешественников из города Сиань состоялась в московском аэропорту Шереметьево. Они проведут в России неделю, посетят главные достопримечательности Москвы и Петербурга. А на следующей неделе ожидается прибытие новых безвизовых групп из КНР, они отправятся на отдых в разные регионы нашей страны.

Очевидно, что китайские власти пока присматриваются, как пойдет массовый туризм в Россию в новых условиях. Если тестовая группа съездит хорошо, то маховик наконец закрутится и гости из Поднебесной начнут путешествовать активнее, особенно в приграничные районы Дальнего Востока.

До пандемии именно из КНР в Россию приезжало больше всего гостей. Рекордным был 2019 год — 1,2 млн организованных путешественников из Китая. К таким объемам даже при хорошем раскладе мы вернемся не ранее чем через три года. Сейчас число поездок (с оформлением визы) намного скромнее: с января по июнь 2023-го Россию с целью туризма посетило лишь 32,3 тыс. китайцев, еще 95,4 тыс. приехали по делам. Исходя из этой динамики, я бы рассчитывал примерно на 70–80 тыс. туристов к концу года. Но это на 94% меньше, чем в 2019 году.

Объективных препятствий для возобновления массового туризма из Китая в Россию сейчас несколько. Во-первых, это отсутствие чартерных рейсов, что делает логистику дороже. Сейчас к нам из КНР можно добраться только «регуляркой»: в общей сложности российские и китайские авиакомпании осуществляют 77 рейсов в неделю, что немного.

Другая проблема — нехватка платежных решений для иностранцев в России. Китайцы привыкли платить даже не картами, а телефонами, удобство расчетов для них важно. Минэкономразвития обещало, что до конца года будут запущены виртуальные карты «Мир», которые можно будет оформить удаленно и затем оплачивать покупки у нас в стране. Это всё очень упростит пребывание иностранцев в России.

Кроме того, процедура оформления путешествий китайских туристов в Россию усложнилась по сравнению с 2019 годом — удобную цифровую технологию сменила бумажная. До пандемии у нас работала Специализированная информационная система (СИС), в которую заносились данные о китайских тургруппах — личные данные туристов, маршруты следования. Этой системой руководил Ростуризм. После его упразднения в октябре 2022 года и передачи полномочий Минэкономразвития с СИС пришлось попрощаться: из-за того что Ростуризм не провел необходимой паспортизации системы, Минэк совершенно справедливо ее не принял.

Увы, для китайско-российского туризма СИС была лучше, чем ничего. Сейчас мы вошли в переходный период и временно работаем «по бумажкам». В Минэкономразвития обещают, что цифровизация вернется, но сроки пока неизвестны.

Переход к бумажным технологиям опасен еще и тем, что может повлечь за собой увеличение серого потока из КНР в Россию. Дело в том, что все выездные безвизовые тургруппы в обязательном порядке страхуются китайской государственной компанией China Life.

Но даже когда всё было цифровизовано, некоторым туроператорам с обеих сторон удавалось обойти эти правила. Так, по данным ФСБ, в 2019 году в Россию въехало 1,2 млн китайских туристов, а по данным China Life — 1,05 млн. То есть 150 тыс. человек каким-то образом попали в нашу страну в обход стандартных обязательных процедур.

С уходом от «цифры» вероятность увеличения серого потока существенно вырастает. А это плохо еще и потому, что китайские туристы традиционно тратят в нашей стране значительные суммы денег. Нужно возвращаться к цифровым технологиям, и как можно быстрее.

Автор — заместитель председателя Совета ассоциации международного сотрудничества в туризме «Мир без границ», генеральный директор компании «Ретро-Туризм»

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