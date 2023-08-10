Отопительный сезон стартует в арктических районах Якутии

В Аллаиховском районе Якутии стартовал отопительный сезон, в ближайшее время он начнется и в других арктических районах. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«В частности, 18 августа [отопительный сезон] начнется в Нижнеколымском районе, 22 августа — в Булунском, 25 августа — в Среднеколымском, 28–29 августа — в Абыйском, Верхоянском, Момском, Эвено-Бытантайском», — говорится в сообщении властей.

В центральных, вилюйских, заречных и других районах отопление начнут включать с 1 сентября и позднее, пишет ИА YakutiaMedia. Решение о запуске и прекращении подачи тепла муниципальное образование принимает самостоятельно на основании погодных условий и в соответствии с установленными нормативами.

Как уточняет ИА SakhaNews, в Аллаиховском районе отопительный сезон начался 8 августа. Котельные поочередно запустили в работу, подав теплоноситель всем соцобъектам и жилым домам.