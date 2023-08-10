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Основателям The Rolling Stones установили прижизненный памятник

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Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN
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Основателям рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру и Киту Ричардсу установили прижизненный памятник. Об этом 10 августа рассказал телеканал Sky News.

Бронзовую скульптуру двух музыкантов установили в городе Дартфорде в окрестностях Лондона. Там Джаггер и Ричардс ходили в одну школу и в 1961 году решили сформировать свою группу.

Автором памятника стала скульптор Эми Гудман. На создание монумента у нее ушел один год.

Ричардс отреагировал на установку скульптуры, показав два больших пальца в X (бывшем Twitter).

Группа The Rolling Stones существует с 1962 года. Она выпустила 25 студийных альбомов. В общей сложности записи группы продались 200-миллионным тиражом.

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21 февраля сообщалось, что экс-участники The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр принимают участие в записи нового альбома The Rolling Stones. Джаггер при этом анонсировал выход нового альбома еще два года назад, отмечая, что готово много новых песен.

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