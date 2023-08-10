КНДР начала масштабно наращивать подготовку армии

Ким Чен Ын приказал повысить готовность армии КНДР к войне. Центральное телеграфное агентство Кореи цитирует своего лидера: необходимо разместить мощные ударные средства по всей стране, передает телеканал «Известия». Распоряжение связано с учетом тяжелой военно-политической ситуации на Корейском полуострове. Кроме того, Ким Чен Ын отметил, что военно-промышленный комплекс должен ускорить работу по производству всех видов вооружений. 24 июля в Южную Корею прибыла атомная подводная лодка США. Ранее лидеры стран договорились усилить совместную ядерную оборону.

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