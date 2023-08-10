Хакеры из Anonymous атаковали Японию

В Японии участились в два раза DDoS-атаки на сайты энергоструктур. Хакеры из Anonymous против сброса воды с АЭС «Фукусима-1», передает телеканал «Известия». В 2011 году на атомной станции произошла авария из-за цунами. Выброс радиоактивных веществ привел к заражению окрестностей. За 10 лет в баках АЭС скопилось 1,25 млн т фильтрованной воды. Токио утверждает: жидкость в целом безопасна. 4 июля МАГАТЭ одобрило план сброса воды в океан.

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