Маяк на мысе Святой Нос под Мурманском исследуют ученые

В Мурманской области ученые исследуют деревянный маяк на мысе Святой Нос. Работы проведут в рамках этапа совместного историко-культурного проекта Русского географического общества и Центра современной истории «Маяки России».

Как пишет ИА «Би-порт», участники экспедиции вышли в море из Мурманска на гидрографическом судне 8 августа. Через три-четыре дня они должны высадиться на мысе Святой Нос. До 14 августа, пока длится экспедиция, им предстоит сделать обмеры, фотофиксацию и 3D-сканирование старинной маячной башни.

Маяк на мысе Святой Нос построили в 1862 году. Он используется по назначению до сих пор. В июне 2021 года его признали объектом культурного значения федерального уровня. Это самый северный и отдаленный маяк России.

Ученым удалось собрать в Российском государственном архиве Военно-морского флота в Санкт-Петербурге информацию об уникальном памятнике военно-технического искусства XIX века. Так, выяснилось, что наиболее ярким смотрителем маяка был Евлампий Багрецов, трудившийся на нем более 20 лет.

Ранее сообщалось, что 15 августа из Мурманской области отправится комплексная высокоширотная научная экспедиция РАН «Арктика-Восток-77». Ее участники проведут исследования современного сообщества коренных народов Кольского полуострова. Экспедиция пройдет через 19 регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и завершится ровно через год на Камчатке.