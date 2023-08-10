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Трансплантацию почки подростку впервые провели в Самарской области

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В Самарской области врачи впервые провели трансплантацию почки подростку. Донором для 16-летнего пациента стала его мама. Ранее в регионе не проводились родственные трансплантации несовершеннолетним пациентам, родители были вынуждены обращаться в зарубежные клиники и федеральные медицинские центры.

Как поясняет НИА «Самара», у мальчика обнаружили аномалию развития почек еще при рождении. С 11 лет у него диагностировали хронический пиелонефрит. Со временем это привело к потере работоспособности органа. А в январе этого года заболевание подростка перешло в терминальную стадию почечной недостаточности.

Родители, готовые отдать свои почки для пересадки сыну, обратились в Самарский центр трансплантации органов и тканей на базе клиник СамГМУ.

По словам заведующего отделением пересадки органов и урологии клиник СамГМУ Евгения Канаева, сложность операции у подростка была в том, что анатомия ребенка и взрослого человека отличается.

Врачи обратились за помощью к московским коллегам из Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова Минздрава РФ. У донора операция длилась три часа, а у реципиента — пять часов. Обе прошли успешно, мать и сына выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что специалисты Минздрава разработали устройство, которое поможет нуждающимся в пересадке сердца детям.

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