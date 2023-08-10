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Бурятия на выставке «Улица Дальнего Востока» представит экспозицию о Байкале

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Республика Бурятия примет участие в выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится во Владивостоке 10–17 сентября в рамках VIII Восточного экономического форума. В этом году экспозиция называется «Байкал. Бурятия. Живой репортаж». Организатор ВЭФ-2023 — фонд «Росконгресс.

«Байкал — один в мире. Это преимущество России. Это визитная карточка Бурятии. Кроме этого регион славится своей уникальной культурой и традициями. Однако не менее важно и экономическое развитие республики, развитие существующих и старт новых инвестиционных проектов. Обо всем этом — как живет и развивается республика — смогут узнать участники и гости Восточного экономического форума», — сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

Посетители павильона Республики Бурятии на «Улице Дальнего Востока» ознакомятся с туристическими маршрутами, круизом по озеру Байкал, национальными парками и центром буддизма. Совершить виртуальное путешествие помогут онлайн- и офлайн-площадки с интерактивными программами.

Кроме того, будут организованы различные выставки: галерея народно-художественных промыслов Бурятии представит продукцию фабрик, заводов и народных умельцев в этническом стиле из природных материалов, а компания Oriental Way представит коллекцию изделий из нефрита, посвященную 100-летнему юбилею Республики Бурятии.

«Наша задача, с одной стороны, необъятна — даже такой насыщенный павильон не позволит нам передать всю красоту нашей республики. С другой стороны, экспозиция поможет гостям ознакомиться с невероятным потенциалом Бурятии. А это, несомненно, побудит вас скорее посетить наш гостеприимный регион», — отметил глава республики Алексей Цыденов.

На площадке павильона пройдут выступления ансамбля народной песни и танца «Байкальские волны», ансамбля «Раздолье», вокалистов. Запланированы мастер-классы по гаданию на костях барашка «шагаай надан», валянию из овечьей шерсти, созданию украшений. Посетители также смогут осмотреть картины художников Бурятии. В рамках экспозиции будет представлена традиционная юрта бурят, внутри которой состоится презентация работ художника Зорикто Доржиева. Он лично проведет мастер-классы по созданию рисунков на планшете с выведением на экран интерактивной юрты.

Помимо этого гости павильона смогут пройти консультацию специалистов Центра восточной медицины. Врачи с помощью пульсовой и аппаратной диагностики определят состояние человека и дадут рекомендации по улучшению самочувствия.

Отдельное внимание будет уделено участию региона в специальной военной операции. Будут представлены «оживающие» картины Баирмы Ешидоржиевой, посвященные тематике СВО, а также перспективные производства — беспилотники компании «Аэроком», проект биотехнологического производства медицинских изделий «Живая кожа» компании «Шэнэскин».

Улан-Удэнский авиазавод выступит флагманом достижений Республики Бурятии в промышленной сфере и представит перспективные модели вертолетной техники. В зоне реализации инвестиционных проектов разместятся проекты импортозамещения (компания «Оптолюкс», производство светового оборудования), перспективные проекты в сфере добывающей промышленности (ООО «Байкал Недра Гео»), проекты по производству жестяной и картонной тары от флагманов региона — Селенгинского целлюлозно-картонного комбината и Байкальской жестяной компании, а также презентация перспективных проектов в рамках реализации мастер-планов развития городов Улан-Удэ и Северобайкальска.

Организатор выставки «Улица Дальнего Востока» — фонд «Росконгресс» при поддержке аппарата полпреда президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

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