«Известия» расспросили добровольцев о боевой работе в штурмовом отряде

Успешному продвижению российских войск на купянском направлении и донецком фронте способствуют действия штурмовых отрядов «Шторм», сформированных на уровне бригад и дивизий еще в 2022 году. Их задача — прорывать оборону и брать украинские позиции. Комплектуются они только добровольцами. «Известия» побывали в штурмовом отряде 33-го полка 20-й мотострелковой дивизии.

Каждый день боевой работы штурмовика — тяжелейшая физическая и психологическая нагрузка с высоким риском для жизни. У бойцов есть всего пять-семь минут на то, чтобы взять позиции врага.

По словам командира боевой машины с позывным Бабуля, в вечернее время от момента обнаружения бронегруппы и до того, как украинская артиллерия начнет вести прицельный огонь по штурмующим, проходит пять, максимум семь минут.

Если огневые средства на позиции не подавлены и штурмовики не успели ворваться в окопы врага, то атака провалится. Даже отойти на исходный рубеж будет практически невозможно. Днем действовать приходится еще быстрее.

При штурме БМП часто действуют в качестве машин прикрытия танков. Но бывают задачи, когда и танки, и БМП перевозят десант.

«Были случаи, когда до 30 м подъезжаем к окопам врага. Выкидываем десант с брони, отстреливаем дымы и ведем огонь из «тридцатки» прямо в упор», — рассказал Бабуля.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 10 августа, в 10:00:

«Наша задача — выйти в район и забрать опорные пункты»