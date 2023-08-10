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Российский лауреат «Оскара» снимет полнометражный мультфильм об Александре Невском

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Фото: Пресс-служба Музея кино
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Лауреат премии «Оскар» режиссер и художник Александр Петров работает над полнометражным мультфильмом о князе Александре Невском. Картина на основе сценария Юрия Арабова должна выйти в 2025 году. Об этом Александр Петров рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям».

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«Мы пошли по пути придумывания — не стали экранизировать «Википедию». И в первую очередь хотелось выскочить из эйзенштейновского образа, закрепившегося в нашем сознании. Уйти в другую сторону и по максимуму убрать батальную составляющую жизни Невского. Полностью от нее трудно отказаться — всё равно он в первую очередь полководец. Но мы все-таки делаем кино больше о внутренней борьбе и сомнениях человека, которому надо принимать решения и за семью, и за страну» — поделился режиссер.

Он сообщил, что предложение создать анимационный фильм об Александре Невском появилось в связи с праздновавшимся в 2021 году 800-летием князя, но закончить ленту удастся не раньше 2025-го.

На персональной выставке Александра Петрова в Музее кино на ВДНХ, которая открывается сегодня, будут впервые продемонстрированы эскизы к «Александру Невскому». Также в экспозицию вошли рисунки к другим картинам режиссера, его книжные иллюстрации и живописные работы.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 10 августа, в 10:00:

«Я никак не ожидал, что российская анимация так выстрелит»

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