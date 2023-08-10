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Умер известный работами для Sex Pistols художник Джейми Рид

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Фото: www.jamiereid.org
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Британский панк-художник Джейми Рид умер в возрасте 76 лет. Об этом в среду, 9 августа, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на галерею Джона Марчанта, где тот выставлял свои работы.

«Мы с горечью сообщаем об уходе из жизни Джейми МакГрегора Рида. Художник, бунтарь, анархист, панк, хиппи, мятежник и романтик», — приводит RT текст заявления.

У Рида остались дочь и внучка.

Джейми Рид родился в Лондоне, там же получил художественное образование. Он познакомился с будущим менеджером панк-группы Sex Pistols Малкольмом Маклареном, впоследствии он стал оформителем обложек их альбомов и обрел известность.

Как отмечает Life.ru, самой эпатажной работой художника стала обложка к синглу God Save the Queen в 1977 году, где Елизавета II представлена с булавкой, сжимающей рот. Позднее работы художника стали выставлять в самых крупных музеях современного искусства, в том числе в Лондоне, Нью-Йорке и Хьюстоне, сообщает сайт aif.ru.

Панк-рок-группа Sex Pistols была образована в Лондоне в 1975 году и получила известность благодаря музыке и общему скандальному образу, пренебрегающему статусом британского истеблишмента.

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