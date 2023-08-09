Google и Universal Music планируют монетизировать музыку
Google и Universal Music хотят монетизировать песни, созданные искусственным интеллектом (ИИ). Как сообщается в газете Financial Times, развитие ИИ вызвало всплеск музыкальных подделок. Программы имитируют голоса и звучание известных исполнителей без их согласия, передает телеканал «Известия». Всё чаще поддельные песни становятся популярными в интернете. Google ведет переговоры о создании контролирующего механизма. Ограничения позволят создавать треки законным образом и платить авторские права.
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