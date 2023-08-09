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Обновления ждут всех владельцев Apple

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Apple перенесет кнопку завершения вызова в iOS 17. Об этом сообщил телеканал CNBC. Жест из центра нижней части экрана переместят в правый нижний угол. В корпорации посчитали перемены эффективными. В нижней части экрана расположат кнопку видеозвонка по FaceTime и кнопку вызова панели с цифрами. Обновление iOS запустят после презентации новых моделей iPhone.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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