Водитель сгоревшего Lamborghini заявил, что его пытаются выставить виновником
Водитель сгоревшего Lamborghini прокомментировал 9 августа «Известиям» случившийся инцидент в центре Москвы.
Итальянский спорткар мужчина взял в аренду у частной организации, сдающей в прокат автомобили премиум-класса. Аренда за авто там стартует от 50 тыс. рублей в сутки. Сейчас компания разбирается, что послужило причиной возгорания машины.
«Меня пытаются выставить виновником, я чуть не умер», — поделился мужчина.
Он сообщил, что намерен писать заявление в правоохранительные органы.
«Залог не вернули, требуют денег за машину. Собираюсь идти писать заявление. Я до сих пор не могу осознать произошедшее», — сказал он.
По словам водителя, его заставили написать расписку о виновности. Вместе с тем он указал, что в автомобиле сгорели документы и деньги.
«Более 2 млн рублей [сгорели]. Это законные деньги, деньги с продажи моей недвижимости», — отметил мужчина.
Автомобиль загорелся 5 августа в центре Москвы в Хилковом переулке на проезжей части. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в соцсетях. По данным МЧС, площадь возгорания составила 3 кв. м. О пострадавших не сообщалось.