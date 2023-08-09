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Водитель сгоревшего Lamborghini заявил, что его пытаются выставить виновником

Водитель сгоревшего Lamborghini: меня пытаются выставить виновником, я чуть не умер
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Фото: РЕН ТВ
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Водитель сгоревшего Lamborghini прокомментировал 9 августа «Известиям» случившийся инцидент в центре Москвы.

Итальянский спорткар мужчина взял в аренду у частной организации, сдающей в прокат автомобили премиум-класса. Аренда за авто там стартует от 50 тыс. рублей в сутки. Сейчас компания разбирается, что послужило причиной возгорания машины.

«Меня пытаются выставить виновником, я чуть не умер», — поделился мужчина.

Он сообщил, что намерен писать заявление в правоохранительные органы.

«Залог не вернули, требуют денег за машину. Собираюсь идти писать заявление. Я до сих пор не могу осознать произошедшее», — сказал он.

По словам водителя, его заставили написать расписку о виновности. Вместе с тем он указал, что в автомобиле сгорели документы и деньги.

«Более 2 млн рублей [сгорели]. Это законные деньги, деньги с продажи моей недвижимости», — отметил мужчина.

Автомобиль загорелся 5 августа в центре Москвы в Хилковом переулке на проезжей части. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в соцсетях. По данным МЧС, площадь возгорания составила 3 кв. м. О пострадавших не сообщалось.

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