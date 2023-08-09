Тайфун «Канун» прошел по территории Японии
В Японии отменено более 350 авиарейсов из-за тайфуна «Канун». На юго-западе страны нарушено движение скоростных поездов и паромное сообщение, передает телеканал «Известия». По информации энергетических компаний, более 9 тыс. домов в префектурах остались без света из-за обрывов линий электропередачи. Сейчас тропический шторм движется в северном направлении в сторону Корейского полуострова.
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