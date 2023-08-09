Отдых на Чукотке станет дешевле
Путешествия на Чукотку подешевеют на 10%, заявили власти региона. Средняя стоимость туров в 2024 году снизится на 12–50 тыс. рублей, сообщает телеканал «Известия». В регионе ожидают рост туристического потока. Пока что трехдневное путешествие на Чукотку стоит от 120 тыс. рублей. Организацией туров занимаются компании узкой направленности. Сейчас в регионе строят второй аэропорт и новые гостиницы.
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