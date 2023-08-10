Закавказский узел

15 лет назад Грузия начала военную операцию против Южной Осетии. Это стало кульминационной точкой в развитии грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов и вынудило Россию вмешаться с целью остановки кровопролития. Для дальнейшего обеспечения безопасности граждан Абхазии и Южной Осетии российским руководством было принято решение о признании независимости закавказских республик, что качественно изменило статус-кво в регионе и мировой политике в целом.

За прошедшие годы в условиях гарантий безопасности и значительной финансовой помощи со стороны России Абхазии и Южной Осетии удалось восстановить инфраструктуру городов и жизнедеятельность десятков тысяч граждан, а также, что немаловажно, сохранить свою независимость от Грузии.

Всего на восстановление и развитие Южной Осетии было выделено несколько десятков миллиардов рублей. Так, на российские деньги с 2008-го были построены и реконструированы следующие значимые для республики объекты: газопровод Дзуарикау – Цхинвал (позволил обрести энергетическую безопасность от поставок из Грузии), автодороги Цхинвал-Знаур и Цхинвал-Ленингор, магистральный водовод Едис – Цхинвал и резервный Ванат – Цхинвал, высоковольтная резервная ЛЭП, микрорайон «Московский» и так далее.

В то же время, несмотря на частичное решение проблем, связанных с энергетикой, транспортом, водоснабжением, вопросы роста экономики и производственной базы республики остаются на повестке дня. Ключевым сдерживающим фактором выступает отсутствие альтернативы российскому рынку; издержки производства в небольших и изолированных республиках делают любое масштабное производство нерентабельным. К тому же из-за фактически сохраняющегося в замороженном состоянии грузино-югоосетинского конфликта остается невозможным возобновление транзитной торговли, которая могла бы наполнить государственную казну дополнительными доходами и обеспечить часть населения рабочими местами.

Что касается Абхазии, то сегодня это фактически независимое государство, сумевшее оправиться от вооруженного конфликта с Грузией, начавшегося 31 год назад в связи с нежеланием населения разделять один политический курс с Тбилиси. Стратегические задачи Сухума на данном этапе — сохранение и интенсификация экономических и иных связей с Россией, включая вопросы обеспечения безопасности. Еще в 2020 году была подписана программа формирования единого социального и экономического пространства между РФ и Абхазией на основе гармонизации законодательств двух стран. В 2022-м было объявлено, что общая финансовая помощь Москвы Абхазии в 2023 году составит 5,1 млрд рублей. Тесные неофициальные контакты республика также поддерживает с Турцией, где абхазов живет больше, чем в самой Абхазии.

Россия по-прежнему остается основным гарантом безопасности двух частично признанных стран. В настоящее время на территории Абхазии расположена 7-я российская военная база, а на территории Южной Осетии — 4-я гвардейская военная база. Общая численность дислоцированных в Абхазии и Южной Осетии российских войск достигает 4 тыс. в каждой.

Справка «Известий» 26 августа 2008-го президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. В сентябре того же года независимость этих стран признала Республика Никарагуа, в сентябре 2009-го — Венесуэла. В конце 2009-го к ним присоединилась Республика Науру. 29 мая 2018 года суверенитет обеих стран признала Сирия.

В случае с Грузией, которая в 2008 году решила в одностороннем порядке разорвать дипломатические отношения с Россией, за это время выстроилась уникальная система взаимодействия, опирающаяся на сферы, представляющие взаимный интерес. Если в годы правления Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение» Грузия была настроена против диалога с Москвой, то сегодня это страна, отказавшаяся от санкционной войны с ней. Новый курс на выстраивание контактов с Россией по вопросам, представляющим взаимный интерес, впервые был взят в 2012 году с приходом к власти партии «Грузинская мечта». Тогда умеренность в подходах руководства этой политсилы на внешних треках нашла выражение в возобновлении торговых отношений с РФ. Уже в 2013 году на российский рынок вернулась грузинская продукция (сухофрукты, орехи, виноград и так далее), в том числе в России заработали грузинские компании, а российские — в Грузии.

В качестве еще одного примера налаживания контактов между странами следует привести недавнюю новость о возобновлении авиасообщения, демонстрирующую целенаправленный отказ Тбилиси от наставлений Запада в пользу конкретных экономических выгод. Его принятие неслучайно, ведь только за 2022 год Грузию посетило около 1,1 млн россиян, что сделало РФ лидером по числу визитов в страну. Постепенное смещение официальной позиции Грузии по ряду вопросов, касающихся отношений с Россией, вселяет надежды на то, что в южнокавказской республике происходит осознание несостоятельности евроатлантической интеграции в силу географического положения страны.

Тем не менее актуальным остается вопрос выработки документа, который бы гарантировал безопасность Абхазии и Южной Осетии со стороны Грузии. Это подчеркивает и сам министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев. В первую очередь это утверждение связано с активизацией стран – членов НАТО на Южном Кавказе и в Черноморском регионе. Немаловажное значение имеет и начавшаяся в 2022 году СВО. Это вполне способно подтолкнуть некоторые горячие головы в Вашингтоне и Тбилиси на шаги, нацеленные на силовой вариант возращения республик в состав Грузии, а также на достижение максимального перенапряжения государственной и военной систем России за счет открытия дополнительного театра военных действий в момент концентрации ВС РФ на украинском направлении.

В целом Абхазия и Южная Осетия получили уникальную возможность создать свои национальные государства, чей суверенитет по-прежнему остается частично признанным и самым молодым на постсоветском пространстве. В настоящее время большинство населения Абхазии и Южной Осетии имеет российское гражданство (не менее 80% и более 95% граждан соответственно). Примечательно и то, что ключевой отличительной чертой российско-абхазских отношений от российско-югоосетинских считается амбивалентность целей сотрудничества. Абхазия, в отличии от Южной Осетии, которая с самого начала рассчитывала на национальное воссоединение в рамках российского государства, никогда не заявляла о стремлении стать частью России.

Автор — аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ

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