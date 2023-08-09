Путин внес законопроект об отмене уведомления СЕ о введении военного положения

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предполагающий исключить информирование Совета Европы о введении в РФ особого положения. Документ опубликован на сайте нижней палаты в среду, 9 августа.

Поправки вносятся в ст. 32 закона «О чрезвычайном положении» и ст. 22 закона «О военном положении». Действующие нормы устанавливают, что Россия уведомляет ООН и Совет Европы о введении и отмене этих положений.

Согласно новым нормам, из закона будут исключены пункты об информировании генсекретаря Совета Европы. При этом положения об информировании генсекретаря ООН остаются.

В пояснительных материалах отмечается, что Конвенция, а также ряд других международных договоров Совета Европы прекратили свое действие в отношении России, в связи с чем необходимо внесение данных изменений.

Совет Европы приостановил членство России 25 февраля 2022 года в связи с началом спецоперации по защите Донбасса, а 16 марта принял решение об ее исключении. С сентября того же года РФ перестала быть стороной Конвенции о защите прав человека и основных свобод.