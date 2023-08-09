Лесные пожары охватили больше 88 тыс. га в Хабаровском крае
В Хабаровском крае 9 августа зарегистрировано 72 очага природных возгораний. Лесными пожарами охвачена площадь свыше 88 тыс. га.
По данным министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона, за сутки удалось выявить 22 пожара. Три пожара перешли в локализованное состояние
В тушении пожаров участвуют 348 человек, которые используют 26 единиц техники. Также задействованы девять воздушных судов. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. Об этом пишет ИА AmurMedia.
С начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае зарегистрировано 699 природных возгораний. Огонь прошел площадь свыше 810 тыс. га. Для местных жителей и туристов действует запрет на посещение лесов. За нарушение требований пожарной безопасности для физических лиц предусмотрен штраф до 60 тыс. рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей.