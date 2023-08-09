Первый в РФ дом из солнечных панелей построят в Екатеринбурге
В Екатеринбурге ведется строительство первого в России дома с фасадом из солнечных панелей. Уникальное отделочное решение реализуют в Академическом районе в квартале «Олимпика».
В пресс-службе АО СЗ «РСГ-Академическое» ИА «Ура.ру» рассказали, что жители такой многоэтажки смогут сэкономить на общедомовом отоплении. Ожидаемый эффект от фасадов с функцией выработки электроэнергии — 36 тыс. кВт/ч. Энергия будет поступать в сеть многоквартирного дома, и жители заплатят меньше за коммунальные услуги.
Агентство отмечает, что проект в квартале «Олимпика» вошел в шорт-лист Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards. В этом году на нее заявилось около 200 участников со всей страны.
В Академическом районе Екатеринбурга есть дом, на крыше которого в 2021 году установили солнечную электростанцию. Застройщик планирует развивать энергоэффективные технологии. Дома на солнечных батареях появятся в строящемся квартале «Спутник-1».