CNBC сообщил о планах Apple переместить кнопку завершения вызова в iOS 17

Американская компания Apple в новой версии программного обеспечения для iPhone перенесет кнопку завершения вызова при телефонном разговоре в нижний провый угол экрана. Об этом во вторник, 8 августа, сообщил телеканал CNBC.

«Apple iOS 17 будет включать в себя одно из крупнейших обновлений телефонного приложения iPhone за последние годы», — написал CNBC.

Ранее кнопка завершения разговора находилась по центру в нижней части экрана, отдельно от остальных кнопок на дисплее. Теперь же она находится в правой части экрана, рядом с другими командами.

Телеканал также упомянул, что пользователям iPhone придется потратить какое-то время, чтобы привыкнуть к такому расположению, так как завершение разговора у давних пользователей этих смартфонов уже происходит при помощи мышечной памяти.

Ранее, 8 августа, сообщалось, что выход новой линейки смартфонов iPhone 15 компании Apple ожидается уже этой осенью. Первыми будут представлены iPhone 15 и iPhone 15 Plus, вторыми — iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Перед этим, 21 июля, обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов рассказывал, какими способами можно существенно продлить срок службы iPhone. В числе прочего, он порекомендовал включить на девайсе режим энергосбережения, чтобы снизить мощность процессора.