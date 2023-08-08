IT и педагогика стали самыми популярными направлениями среди абитуриентов в 2023 году

Больше всего абитуриенты РФ поступают на IT и педагогику. Как отметил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, остались популярны медицина и машиностроение, сообщает телеканал «Известия». В 2023 году более 931 тыс. человек подали заявления в вузы России. Около 550 тыс. абитуриентов поступили в институты онлайн. Прием документов в вузы через «Госуслуги» начался 20 июня.

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