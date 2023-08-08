Сильная буря обрушилась на некоторые регионы США

Два человека погибли в результате сильной бури в США. Стихия оставила без электричества более 900 тыс. домов и предприятий, передает телеканал «Известия». Сильный шторм обрушился на восточное побережье страны. Наболее пострадавшими районами стали Северная Каролина, Пенсильвания и Джорджия. Из-за погодных условий отменено более 1 тыс. авиарейсов. Национальная метеорологическая службы США предупредила жителей о высокой вероятности возникновения торнадо на юго-востоке страны.

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