Россиянин с переломом ноги стал третьим в мире на соревнованиях по кроссфиту

Американские зрители поддержали россиянина с травмой на соревнованиях по кроссфиту. В последний день турнира Роман Хренников выполнял упражнения с переломом ноги, передает телеканал «Известия». Во время выступлений зал выкрикивал имя спортсмена и аплодировал россиянину. Несмотря на перелом ноги, Роман Хренников занял третье место по итогам соревнований.

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