«Доремонтируемся и дальше побежим»

Журналисты «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков, раненные при обстреле кассетными боеприпасами в Запорожской области в конце июля, выписались из больницы. Лечение они проходили в военном госпитале в Красногорске. Репортеры заявили, что после реабилитации намерены вернуться к работе. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пожелал им здоровья и призвал отнестись к ситуации как можно серьезнее, пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию.

«Нога на месте, не пугайтесь»

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков выписались из Национального исследовательского центра высоких медицинских технологий имени Вишневского в Красногорске. В этот военный госпиталь они попали после ранений, полученных 22 июля 2023 года в результате украинского обстрела в Запорожской области.

Из дверей больницы наши коллеги вышли на костылях. При этом сразу после проведенных операций Роман передвигался в инвалидном кресле, так как при обстреле кассетными боеприпасами у него сильно пострадала нога : четыре осколка прошли навылет. Еще три осколка попали в верхнюю часть туловища , но здоровью они не угрожают, поэтому их извлекать врачи не планируют.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Дмитрию Шикову, которому раздробило несколько костей стопы, выдали специальный костыль на одну ногу, который фиксирует конечность в согнутом положении.

— Нога на месте, не пугайтесь. Это называется костыль «свободные руки» , — показал Шиков на свое приспособление, выходя из больницы.

Оба репортера улыбались, на прощанье они обняли медсестру, вручили ей цветы, поблагодарили за заботу и пообещали «заскочить», когда придут менять костыль.

Настрой у Романа и Дмитрия рабочий, хотя, по словам Шикова, ему еще нужно немного «доремонтироваться и пройти техобслуживание».

— Уже кое-что заменили. Сейчас надо, чтобы прижилось, и пойдем работать. Или побежим. Можем побежать , — заявил «Известиям» Шиков.

Вместе с Польшаковым и Шиковым в обстрелянной машине находились журналисты информационного агентства «РИА Новости». Военкор Ростислав Журавлев от полученных ранений скончался. Похороны журналиста состоялись 28 июля в Екатеринбурге.

Фотография в память о погибшем военкоре «РИА Новости» Ростиславе Журавлеве, выставленная перед зданием международного информационного агентства «Россия сегодня» Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Прощание с ним проходило в окружном Доме офицеров. На церемонии присутствовали родственники, друзья и коллеги погибшего журналиста. Проститься с ним также прибыл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В последний путь военкора проводили с высшими воинскими почестями.

Фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский выписался из госпиталя имени Вишневского 4 августа, сообщали «РИА Новости». По словам его руководителя, главы объединенной дирекции фотоинформации Александра Штоля, Михальчевский чувствует себя хорошо и «рвется работать», его раны хорошо заживают. Штоль отметил, что фотокорреспондента спасло большое количество оборудования, которое он нес на себе — оно смягчило удар.

Всех четверых журналистов президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества, Журавлева — посмертно.

«Ни один репортаж не стоит жизни»

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пожелал пострадавшим корреспондентам скорейшего и полного выздоровления. В разговоре с «Известиями» он отметил, что теперь им предстоит решить для себя, хотят ли они вернуться в зону боевых действий.

— Людям, пережившим такое, иногда достаточно долго нужно приходить в себя, — пояснил он. — Я это по себе знаю, так как отработал много лет на всех югославских войнах. Я понимаю, как это непросто, нужна психологическая реабилитация, необходимо какое-то время отдохнуть, прийти в себя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По мнению доктора психологических наук Марка Сандомирского, пострадавшим в зоне боевых действий необходим период реабилитации. Есть стандарты, которые определяют его продолжительность, но обычно такое восстановление длится не менее месяца.

— Бывает, что потом человек возвращается в зону боевых действий, он чувствует в этом настоятельную потребность. Ему становится необходимо проживать это состояние включенности, — пояснил специалист.

По его словам, в период реабилитации специалисты рекомендуют проходить психотерапию, но подчеркнул, что универсальных советов давать нельзя, так как каждый случай индивидуален.

А глава СЖР рассказал, что сегодня профессия военного корреспондента стала очень популярной и даже романтизированной, множество молодых людей и девушек выражают желание работать в горячих точках, но не осознают, в чем именно такая работа заключается.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Они видят каждый день на экранах, как человек в бронежилете стоит на фоне горящих танков, но не очень понимают, что это страшно, это смерть, грязь и можно погибнуть. Мы проводим курсы уже много лет подряд для тех, кто собирается работать в экстремальных ситуациях. Тот опыт, который есть у прошедших горячие точки, мы должны передавать молодым коллегам. Должны объяснять, как готовить такие экстремальные экспедиции, как себя вести, как себя спасти, помочь товарищу и при этом остаться в живых, — заявил Владимир Соловьев.