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Наводнения в Бангладеш унесли жизни не менее семи человек

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По меньшей мере семь человек погибли в результате подтоплений из-за ливней в городах Бангладеш. Некоторые районы оказались разрушены из-за вызванных дождями оползней, передает телеканал «Известия». Все учебные заведения 8 августа в Читтагонге будут закрыты из-за плохих погодных условий. Оползни привели к блокировке дорог в городах Кокс-Базар и Бандарбан.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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