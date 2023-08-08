Наводнения в Бангладеш унесли жизни не менее семи человек
По меньшей мере семь человек погибли в результате подтоплений из-за ливней в городах Бангладеш. Некоторые районы оказались разрушены из-за вызванных дождями оползней, передает телеканал «Известия». Все учебные заведения 8 августа в Читтагонге будут закрыты из-за плохих погодных условий. Оползни привели к блокировке дорог в городах Кокс-Базар и Бандарбан.
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