Натали Портман разводится с Бенжаменом Мильпье после 11 лет брака

Американская актриса Натали Портман разрывает отношения с французским хореографом Бенжаменом Мильпье. Об этом 7 августа сообщает журнал Us Weekly со ссылкой на инсайдеров.

Пара познакомилась на съемках триллера «Черный лебедь» в 2009 году, когда Мильпье обучал Портман хореографическим элементам для роли балерины. Спустя три года они поженились, у них двое общих детей — 12-летний сын Алеф и 6-летняя дочь Амалия.

В июне этого года появились слухи об отношениях Мильпье с 25-летней экоактивисткой Камиллой Этьен, однако Портман, согласно сведениям от инсайдера, посчитала это «короткой и глупой» связью и заявила, что «готова посмотреть, способна ли она восстановить свое доверие к мужу ради того, чтобы их дети выросли в благополучной семье». Вместе с тем другой источник, близкий к паре, утверждал, что актриса сомневается в том, что сможет возобновить отношения после скандала.

4 августа, в день 11-летия годовщины свадьбы, фотографы заметили Портман без обручального кольца.

Немногим ранее, 18 июля, стало известно о разводе американской пары актеров Софии Вергар и Джо Манганьелло, они сделали эксклюзивное заявление для издания Page Six.