Региональное потепление

В августе 2023-го исполняется три года со дня объявления о заключении израильско-эмиратского мирного договора, подписанного при содействии США. Чуть позже Бахрейн также согласился установить официальные дипломатические отношения с Израилем, подписав «Соглашения Авраама». Затем к ним присоединилось Марокко, которое в обмен на нормализацию диалога с Израилем добилось признания Вашингтоном суверенитета Рабата над Западной Сахарой. Не будет преувеличением назвать события трехлетней давности настоящим прорывом: до 2020 года Израиль признавали только Иордания и Египет.

Потребность в технологической модернизации национальных экономик стала далеко не последней причиной, по которой ОАЭ, Бахрейн и Марокко пошли на улучшение отношений с Израилем. Активизация торгово-экономического и технологического сотрудничества наиболее заметна на примере Эмиратов. Важным импульсом в развитии связей стало подписание и вступление в силу соглашения о ЗСТ между двумя странами. В 2022 году Израиль и ОАЭ создали совместный фонд инвестиций для развития передовых технологий. Кроме того, были запущены новые проекты в таких сферах, как финансы, здравоохранение, банковское дело, а также в области искусственного интеллекта и больших данных.

На этом фоне активно обсуждаются перспективы развития связей между Израилем и Саудовской Аравией. Хотя это непростая задача. Среди препятствий стоит выделить вероятные имиджевые потери, которые понесет Эр-Рияд, позиционирующий себя лидером не только арабского, но и исламского мира. Помимо того что в королевстве находятся главные святыни исламского мира, страна обладает большим политическим, дипломатическим и экономическим влиянием в регионе, воспринимается многими основной защитницей мусульман.

Сейчас королевство поддерживает Арабскую мирную инициативу, принятую в 2002 году, которая предполагает установление отношений с Израилем только после того, как он покинет захваченные территории. За последние годы в решении «палестинской проблемы» не было достигнуто сколь бы то ни было существенного прогресса. Скорее наоборот, из Палестины и Израиля продолжают поступать сообщения об очередных всплесках насилия. В июле этого года Израиль провел военную операцию в Дженине, на фоне которой палестинские власти прекратили контакты с Израилем. Потепление в таких условиях может быть воспринято частью арабской общественности как предательство.

И все же определенные предпосылки для улучшения диалога существуют. Несмотря на отсутствие официальных дипотношений между странами, саудовские и израильские технологические компании ведут работу над совместными проектами. В июле, например, появилась информация о создании в Саудовской Аравии совместного предприятия по выработке возобновляемой энергии. Это укладывается в национальную программу «Видение 2030», реализуемую Эр-Риядом, которая включает технологическую модернизацию экономики и развитие возобновляемых источников энергии.

Кроме того, наблюдается смягчение конфронтационной риторики. В июне министр иностранных Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан заявил, что нормализация связей с Израилем отвечает интересам региона и принесет всем пользу. Риторику смягчила и израильская сторона. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал Саудовскую Аравию «ведущей страной в регионе и мусульманском мире», подчеркнув: установление отношений с Эр-Риядом положительно сказалось бы на Ближнем Востоке. По мнению премьер-министра Беньямина Нетаньяху, это и вовсе может способствовать завершению арабо-израильского конфликта. Хотя Алжир, Катар, как и сама Палестина, вряд ли пойдут на сближение с Израилем в нынешних условиях.

Большую роль в процессе выстраивания диалога между двумя государствами играют США, которые поддерживают с обеими странами союзнические отношения. Таким образом Вашингтон пытается укрепить свои позиции на Ближнем Востоке. При этом в последние месяцы Штаты заметно активизировали дипломатические усилия на этом треке. В частности, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в мае и июле этого года посещал Саудовскую Аравию, где, по информации СМИ, обсуждал возможности саудовско-израильского сближения.

Источники The New York Times сообщили, что Эр-Рияд выдвинул ряд требований для нормализации отношений с Израилем, среди которых — заключение с США договора о взаимной безопасности на уровне НАТО. То есть Эр-Рияд хочет, чтобы Вашингтон встал на защиту королевства в случае нападения на него. Кроме того, Саудовская Аравия надеется на содействие Штатов в развитии технологий мирного атома на своей территории. Король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд якобы настаивал и на том, чтобы Израиль сделал «шаг в сторону палестинцев». Однако сложно представить, что нынешнее израильское правительство пойдет на конструктивный диалог с Палестиной.

Таким образом, нормализация диалога Саудовской Аравии и Израиля возможна, но представляется весьма трудной задачей, учитывая позиции двух стран по «палестинской проблеме». Однако если государствам всё же удастся установить официальные дипломатические отношения, это позволит добиться дальнейшей разрядки напряженности на Ближнем Востоке.

Автор — программный координатор Российского совета по международным делам

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