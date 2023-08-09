Стало известно число выигравших сертификаты на путешествие мечты от лотереи «Мечталлион»

Реклама. Рекламодатель – ООО «Спортивные Лотереи». ИНН 5003133760 erid: LdtCKWsHg

Уже 32 участника лотереи «Мечталлион» выиграли сертификаты на сумму 300 тыс рублей на путешествие мечты по России, сообщили в пресс-службе оператора лотереи. Специальные призы разыгрывались начиная с 2 июля в рамках акции «Мечтайте масштабно. Летние путешествия», объявленной организатором.

Каждый победитель получил возможность выбрать собственное направление для путешествия в рамках полученной суммы. Так, один из победителей розыгрыша, сотрудник маркетплейса Максим из Саратова, запланировал поездку с женой на Байкал.

Некоторые победители, однако, до сих пор не обратились за выигрышем.

«Мы просим участников „Мечталлион“ еще раз проверить билеты на тиражи, начиная с 2 июля. Сертификаты на путешествия мечты получают обладатели билетов, в которых последние 5 цифр номера совпадают с цифрами 5 последних шаров розыгрыша. При получении призов все налоги оплачиваются оператором лотереи», — рассказали в пресс-службе «Национальной Лотереи».

13 августа в ходе розыгрыша тиража «Мечталлион», который будет транслироваться в эфире Первого канала, будет разыграно еще не менее 18 путешествий мечты по России в рамках акции «Мечтайте масштабно. Летние путешествия». Для участия в акции достаточно купить билет этой лотереи на ближайший тираж, при этом её участники получат шанс выиграть вместе с путешествием ещё и суперприз «Мечталлион» от 100 млн рублей и другие денежные призы. В общей сложности, до 13 августа включительно в акции «Мечтайте масштабно. Летние путешествия» будет разыграно не менее 50 сертификатов по 300 тыс рублей, которые можно потратить на путешествие по России.

Лотерея «ВГЛ-2Т Спорт Союз» (коммерческое наименование «Мечталлион»), алгоритм определения выигрышей № 4, срок проведения лотереи — до 29.08.2034 г. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте www.nloto.ru и по телефону 8 800 333-7-333.

Акция «Мечтайте масштабно. Летние путешествия», срок проведения акции — с 26.06.2023 по 30.09.2023 г. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, призовом фонде акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте www.nloto.ru.