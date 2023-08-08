Бабки — Яге: сказочная колдунья обогнала экс-лидера проката Палыча

Лидером российского проката стало семейное кино «Баба Яга. Спасает мир» — 95 млн рублей. Комедия с Иваном Охлобыстиным «За Палыча» опустилась на второе место, собрав за эти же даты всего 44,5 млн рублей, а «Жанна Дюбарри» остается в топ-3 по кассовой выручке, несмотря на слегка угасший интерес: в выходные билетов на фильм купили на 38,1 млн рублей. Заработок исторической драмы о любовнице Людовика XV превысил отметку в 230 млн рублей. «Известия» подводят итоги первого августовского уикенда в кино.

Костяная нога, старый десантник и «возлюбленный» король

Сказочная комедия-сольник об одной из главных героинь славянского фольклора Бабе Яге заняла первую строчку топа ЕАИС по итогам минувшего уикенда. Картина заработала 95,6 млн рублей за период с 3 по 6 августа с учетом 25 тыс. сеансов. Режиссер фильма — Карен Захаров, снявший «Артек. Большое путешествие» и сериалы: «Ранетки», «Папины дочки», «Ее секрет», «Убийства по пятницам» и «Реставратор». Состав картины не менее звездный, чем послужной список режиссера: в фильме сыграли Ян Цапник, Олеся Железняк, Григорий Сиятвинда, Александр Ильин, Сергей Степин. На фильм сходило 335 тыс. человек, тогда как на лидера прошлого уикенда — «За Палыча» — билеты приобрели 228 тыс. зрителей. Новинка уже обогнала предшественника, на 30% увеличив сборы стартового уикенда.

Примечательно, что этот сольник не имеет ничего общего с другой развернувшейся сказочной франшизой — вселенной «Последнего богатыря», где так же одним из ключевых персонажей стала Яга. В трилогии студии «Yellow, Black and White» ведьму сыграла Елена Яковлева, а у Захарова — Людмила Артемьева. Приключения у них тоже разные: если в серии фильмов Дмитрия Дьяченко колдунья становится спутником и советчиком главного героя, богатыря Ивана Муромца, то в картине «Баба Яга. Спасает мир» она скорее ключевой персонаж, который расхлебывает последствия принятых другими героями решений.

Согласно ЕАИС, посещаемость кинотеатров выросла и приблизилась к отметке в 1 млн человек — и есть ощущение, что это произошло во многом благодаря семейной сказке о Яге. Президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова подтвердила эти предположения, отметив, что большого семейного кино в российских кинотеатрах уже давно не было.

— Это самый кассовый и востребованный жанр в российском прокате нового времени. Неудивительно, что фильму покорилась первая строчка. Фильм работает и с преемственностью — все новинки, где за основу берется фольклор, старые сказки и советские мотивы, объединяют поколения, соответственно, это влияет и на сборы. В кино вместе может пойти большая семья — и бабушки с дедушками, и папы с мамами, и дети, — отметила эксперт в беседе с «Известиями».

Что касается картины «Жанна Дюбарри», то она ожидаемо не сдает позиций: на это влияют и долгожданный камбэк Джонни Деппа на большой экран, и интерес зрителя к историческому кино. За этот уикенд «Жанна Дюбарри» набрала 38 млн рублей и осталась в топ-3 проката, заняв «бронзовую» строку рейтинга ЕАИС. На данный момент у «Жанны» самая высокая наработка в топе, что остается ключевым индикатором неослабевающего интереса аудитории. По мнению Зиняковой, фильм точно будет держаться в списке холдоверов до конца лета.

«Титаник» в жанре хоррор и корейский криминал

Американский хоррор «Корабль призраков», вышедший в прокат 3 августа, набрал 20 млн рублей за выходные на 6 тыс. сеансах. Не сказать, что актерский состав у картины звездный, но в нем можно увидеть знакомые лица — например, Джоэля Фрая, известного фанатам британских сериалов «Игра престолов» и «Плебеи», и по фильму «Круэлла». Также в картине сыграли Элис Ив («Хокинг», «Стартрек: Возмездие», «Черное зеркало») и Энгус Райт («Наследники», «Сексуальное просвещение», «Царство небесное»).

Следом за ужастиком идет корейское кино про бандитов «Криминальный город: Разборки в Пусане» — это 3,7 тыс. сеансов, 28 тыс. зрителей и 10,1 млн рублей кассовых сборов. Это третья часть серии фильмов о тучном детективе Ма Сок-до, и в этот раз он будет бороться с японскими наркотиками на улицах Южной Кореи. А вот «Вызов» Клима Шипенко все ниже и ниже: на той неделе он замыкал тройку лидеров, но теперь оказался на шестой строке рейтинга, уступив американской и корейской новинкам и собрав 10 млн рублей.

Триллер с Беном Аффлеком «Гипнотик» медленно, но верно стремится к нижним границам топ-10 рейтинга ЕАИС. Если в последний июльский уикенд картина находилась на шестом месте со сборами 12,4 млн рублей, то теперь сумма в два раза меньше — 6,1 млн рублей. Два российских и один французский фильмы замыкают десятку: это «Кентавр» с Юрой Борисовым, короткометражка «Через Москву» 2012 года и фильм «10 дней без мамы в Куршавеле», набравшие 5,7 млн рублей, 5,6 млн рублей и 5,1 млн рублей за уикенд соответственно.

Приключения кота и божьей коровки

За пределами топ-10 рейтинга ЕАИС также оказалась лента «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы» — она на 12-м месте. Новинка основана на одноименном мультсериале французского, японского и южнокорейского производства о двух подростках, Маринетт Дюпен-Чен и Адриане Агресте, которые лавируют между жизнями обычных школьников и юных супергероев Парижа. Леди Баг и Супер-кот — это альтер-эго героев. Сейчас у сериала пять сезонов. Проект транслируется более чем в 100 странах мира, в том числе в России, Южной Корее, Франции, США и Канаде.

Кроме того, существует несколько спин-оффов, разворачивающихся в той же самой вселенной, что и основное повествование. До полноценного выхода полнометражного мультфильма в кинотеатры еще неделя — релиз в прокате ожидается 17 августа. Но уже сейчас фильм крутят в формате превью, у картины средняя наработка составляет 41 тыс. рублей, а предпродажи — 10,4 млн рублей. Ольга Зинякова считает эту ситуацию закономерной, поскольку анимационная вселенная уже давно обрела своих зрителей, которые с нетерпением ждут первый полнометражный хит с любимыми героями.

— У мультсериала огромное количество поклонников, в России это настоящий хит. Поэтому новинка точно станет лидером кассы и порадует зрителей перед осенним сезоном, — объяснила Зинякова.

Ожидания предпродаж последнего июльского уикенда оправдались: сказка о Бабе Яге вырвалась вперед, тогда как фильм о фаворитке французского короля крепко держится на своих позициях. Шансы, что мультфильм о Леди Баг и Супер-Коте сместит лидеров этого уикенда, достаточно велики, а вот на возвращение к прежним позициям «Вызова» и «Гипнотика» надеяться, судя по всему, не приходится.