В РФ предложили ввести курсы вождения электросамокатов для курьеров

В России предложили ввести обязательные курсы вождения электросамокатов для курьеров. Инициативу выдвинули в Институте исследования проблем современной политики, передает телеканал «Известия». Отмечается, что курьеры должны точно знать основы безопасности и управления средствами индивидуального передвижения. Это необходимо для уменьшения неприятных инцидентов с пешеходами.

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