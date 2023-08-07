Умер российский художник и иллюстратор сказок Николай Устинов

Заслуженный художник РСФСР, иллюстратор детских сказок Николай Устинов умер в понедельник, 7 августа, на 87-м году жизни.

Как сообщил источник «Известий», Устинов скончался в своей квартире в Большом Афанасьевском переулке в Москве.

Со слов собеседника, предварительно, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Николай Устинов поступил в Московскую среднюю художественную школу в 1948 году. После обучения работал иллюстратором, за всю жизнь оформил более 300 книг, включая зарубежные издания.

Делал иллюстрации к книгам таких авторов, как Виталий Бианки, Михаил Пришвин, Уильям Шекспир, Константин Паустовский и многих других.

Удостоен званий «Заслуженный художник РСФСР» и «Народный художник России».